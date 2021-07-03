Скорость самокатов в Новосибирске ограничили

Мэрия Новосибирска заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями Whoosh и Urent для ограничения скорости движения электросамокатов в городе до 20 километров в час, сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

По его словам, максимальная скорость самокатов в Новосибирске определена в 20 километров в час. Но в часы пик ездить на самокатах можно только при скорости 15 км/ч из-за большого скопления пешеходов.

«Назначены часы, где даже на улицах с интенсивным движением конкретно нельзя ездить быстрее 15 километров в час. Например, в утренние часы, когда люди идут на работу», - пояснил Витухин.

Также властями определены памятники и монументы, рядом с которыми кататься нельзя.