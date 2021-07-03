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Скорость самокатов в Новосибирске ограничили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями Whoosh и Urent для ограничения скорости движения электросамокатов в городе до 20 километров в час, сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

По его словам, максимальная скорость самокатов в Новосибирске определена в 20 километров в час. Но в часы пик ездить на самокатах можно только при скорости 15 км/ч из-за большого скопления пешеходов.

«Назначены часы, где даже на улицах с интенсивным движением конкретно нельзя ездить быстрее 15 километров в час. Например, в утренние часы, когда люди идут на работу», - пояснил Витухин.

Также властями определены памятники и монументы, рядом с которыми кататься нельзя.

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Топ комментариев

Иркут 69

То есть пачка курева за 105 наносит вред здоровью, а за 110 относительно безвередна..? 😀

olegsbeglov

Верните запрет работать более 8 часов в день без доплаты, зарплату маленькую получать, к врачу записываться...

Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
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