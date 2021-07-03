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Осторожная Англия и везучая Украина сойдутся в 1/4 финала Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uafukraine
Сборные Англии и Украины выяснят в субботу, 3 июля, кто станет последним полуфиналистом Евро-2020. Фаворит в этой встрече — прагматичная Англия, но Украине может помочь кураж и отсутствие ответственности.

Украина с трудом вышла из группы, и в 1/8 финала их соперник, Швеция, казался фаворитом, имея большую часть встречи преимущество. Но украинцы довели игру до дополнительного времени и дожали соперника на самых последних минутах — 2:1.

Англия продолжает действовать осторожно. В 1/8 финала она разрушила игру сборной Германии, а в последние 15 минут основного времени воспользовалась ошибками и выиграла 2:0. В том матче команда Гарета Саутгейта сыграла на ноль четвертый раз подряд на турнире.

Начало матча Украина — Англия по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале

«Англия — отличная команда c хорошей скамейкой запасных и замечательным тренерским штабом. Мы прекрасно понимаем, насколько сложным будет этот матч. Этой команде очень сложно забить, но их сила не должна нас пугать», — заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но я могу только повторить — на этой стадии все возможно, и мы в себя верим», — отметил защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

Футбольные эксперты уверены, что Англия победит за счет разницы в классе. «За счет прагматичной игры они постараются сыграть вновь без пропущенных голов, реализовав при этом свои немногочисленные моменты в тяжелом поединке», — считает экс-футболист сборной России Роман Павлюченко.

Команды в последний раз встречались на отборах к чемпионату мира — 2014, эти матчи завершились вничью. На Украину в матче 1/4 финала Евро-2020 можно поставить за 8.80, на победу Англии букмекеры предлагают 1.44.

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