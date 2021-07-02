Шашлыки без шашлыков: что пожарить, если надоело мясо

С майских праздников одним из основных хобби россиян становятся шашлыки, но уже к июлю мясо на гриле успевает порядком поднадоесть. Что еще можно приготовить на мангале: мы выбрали пять простых летних рецептов.

Топ-5 рецептов подойдет и для тех, в чьей компании есть люди, которые не едят мясо – в последнее время вегетарианцев становится все больше. Чем удивить таких привередливых гостей?

Овощи-гриль

Любители овощей могут выбрать, что именно приготовить на гриле, на свой вкус. Лучше всего подойдут кабачки, баклажаны, помидоры, болгарские перцы. Их нужно разрезать на куски, но не слишком тонкие, иначе есть риск, что овощи подгорят.

Основа вкусных овощей-гриль – это маринад. Вкус будет интересным, если, помимо оливкового масла, соли и перца, добавить в него зелень, горчицу и лимонный сок.

Также важно, чтобы овощи мариновались не менее двух-трех часов. Готовность овощей можно определить по их цвету, они должны поджариться до корочки.

Кукуруза на гриле

Готовить свежую кукурузу на гриле очень просто. Нужно очистить початки от листвы, натереть растительным или оливковым маслом (можно также взять растопленное сливочное), посыпать солью, по желанию – специями.

Проверить готовность кукурузы можно, проткнув ее вилкой или ножом. Если зернышки стали мягкими, кукурузу на гриле уже можно подавать на стол. Скорость прожарки кукурузы зависит от ее зрелости.

Шампиньоны в соусе

Еще одно сытное лакомство на гриле – это шампиньоны. Основные способы сделать так, чтобы они стали вкусными – замариновать их в соевом соусе (100 миллилитров на полкилограмма) или в смеси сметаны или оливкового масла с солью (здесь можно не бояться переборщить с количеством маринада). Но грибы, в отличие от овощей, лучше держать в соусе не больше часа.

Если вам попались крупные грибы, лучше нарезать их на половинки или даже четвертинки, так они поджарятся быстрее. Шампиньоны, как и мясо, при готовности покрываются золотистой корочкой. Обычно они готовы уже примерно через 15 минут на огне.

Кальмары на гриле

Чтобы приготовить это блюдо, нужно очистить тушки кальмара и замариновать их в смеси соевого соуса и лимона, также будет не лишним добавить туда тертый имбирь.

Кальмары нужно оставить в маринаде максимум на час, а жарить на гриле не более 15 минут – в противном случае они станут жесткими, напоминая по ощущениям резину.

Креветки с черри

Если хочется побаловать себя чем-то необычным или удивить гостей, подходящим блюдом станут королевские креветки с помидорами черри на гриле.

Креветки нужно очистить, помидоры промыть и посушить, а затем по очереди нанизать их на шампуры. Мариновать их не нужно – достаточно перед жаркой сбрызнуть смесью соевого соуса, оливкового или растительного масла и лимона. Креветки с помидорами готовятся быстро – как только появится золотистая корочка, можно подавать блюдо.

Если же под рукой есть решетка с мелкими отверстиями, можно попробовать заменить королевские креветки обычными, но важно следить, чтобы они были уложены плотно и не упали в огонь. Такое блюдо приготовится еще быстрее.