Парня на электросамокате привлекли за нетрезвое вождение

Инспекторы ДПС в Новгородской области задержали нетрезвого водителя электросамоката, нарушителю назначили 10 суток ареста, сообщила ГИБДД.

Полицейские остановили молодого мужчину на электросамокате в поселке Любытино. Технические характеристики транспортного средства — мощность 600 Ватт — соответствовали категории «М».

Но у 25-летнего мужчины не было водительского удостоверения, и он никогда не учился в автошколе. В ходе разговора автоинспекторы заметили у парня «поведение, не соответствующее обстановке». Оказалось, что он пьян.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. В итоге суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

В ГИБДД напомнили, что электросамокаты с двигателями мощность более 250 Ватт относятся к транспортным средствам, для управления которыми необходимы права с открытой категорией «М». Водитель аппарата с мотором отдачей менее 250 Ватт приравнивается к статусу пешехода.