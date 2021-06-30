НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Парня на электросамокате привлекли за нетрезвое вождение

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: © Sibnet.ru

Инспекторы ДПС в Новгородской области задержали нетрезвого водителя электросамоката, нарушителю назначили 10 суток ареста, сообщила ГИБДД.

Полицейские остановили молодого мужчину на электросамокате в поселке Любытино. Технические характеристики транспортного средства — мощность 600 Ватт — соответствовали категории «М».

Но у 25-летнего мужчины не было водительского удостоверения, и он никогда не учился в автошколе. В ходе разговора автоинспекторы заметили у парня «поведение, не соответствующее обстановке». Оказалось, что он пьян.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. В итоге суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

В ГИБДД напомнили, что электросамокаты с двигателями мощность более 250 Ватт относятся к транспортным средствам, для управления которыми необходимы права с открытой категорией «М». Водитель аппарата с мотором отдачей менее 250 Ватт приравнивается к статусу пешехода.

Еще по теме
Глава ГИБДД высказался об обязательности знака «Камера»
Подростки массово вредят колесам автомобилей в новом челлендже
Правила техосмотра подержанных авто ужесточат
Водители получат «письма счастья» по новым правилам
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Определяющий уровень стресса у детей браслет создадут в Новосибирске
Болельщиков ХК «Авангард» возмутила окрошка в Кубке Гагарина
Томские ученые получили препарат, выявляющий два вида рака
СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Германия запретила авиасообщение с Россией
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
Картина дня
Путин заявил о передаче Украины под внешнее управление
Президент раскрыл роль США в провокации с британским эсминцем
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Российские банки протестируют цифровой рубль
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Можно и до 75, в связи с предстоящими выборами 2024!

-Керя-

Димон так запрети торговать продуктами и бензином заграницу или только своему народу можете запрещать...

Иркут 69

Кретины. А как же такая наука как геронтология? Она чётко определяет возрастные границы. Или кремлевским...

nikit757

"...Россия даже благодарна за эти санкции..." В этом нет сомнений. Столько рывков и прорывов за такой...
Sibnet.Ru