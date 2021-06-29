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Закрытую колонию в Шерегеше превратят в базу отдыха ФСИН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

База отдыха для сотрудников ФСИН может появиться в Шерегеше на базе закрытой колонии строгого режима ИК-4, туда будут съезжаться сотрудники ведомства со всей России, сообщил начальник ГУФСИН Кемеровской области Константин Березнев.

«Одно из перспективных направлений для этих объектов — создание базы отдыха для сотрудников ФСИН России <…> Объем работ оценивается примерно в 150 миллионов рублей», — сказал Березнев.

ИК № 4 работала в Шерегеше с 1970 года до марта 2020 года. Учреждение располагалось у подножия горы Зеленой и создавало некоторые неприятности отдыхающим на горнолыжном курорте туристам.

Власти Кузбасса два года решали с Министерством юстиции вопрос о ее закрытии. По данным Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, земельный участок собирались передавать в муниципальную собственность.

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Кузбасс #Туризм #Силовые структуры
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Закрытую колонию в Шерегеше превратят в базу отдыха ФСИН
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