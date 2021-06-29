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Соболев высмеял красноярского туроператора с советом про ПЦР-тесты

Источник:
Sibnet.ru
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Юморист Илья Соболев сделал пародию на туроператора из Красноярска Екатерину Семенову, которая посоветовала туристам промыть нос и горло, чтобы повторный ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Директор местного туроператора Екатерина Семенова в Instagram рассказала, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Она посоветовала им промыть нос и горло, чтобы второй тест у туристов был отрицательный и они смогли вылететь в Египет. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях, после чего женщина его удалила. Полицейские начали проверку информации о фальсификации ПЦР-теста.

«Еще один совет, как сэкономить на похоронах. Нужно закапывать себя в такие места, как клумбы цветочные, песочные эти песочницы, где дети играют, под ногтями, между пальцами, где много грязи…», — сказал Соболев в пародии.


Сама Семенова уже оправдалась за свои слова в Instagram. Она отметила, что это был не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. 

«Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов и пошутила их же словами "набрызгайте Мирамистин в уши и нос и куда только можно" которые были восприняты кем-то привратно. Рискну предположить, что если в организме присутствует вирус, хотя я опять же не медик, что никакой мирамистин не поможет», — написала женщина.

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