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Опасное сближение самолетов в Толмачево заинтересовало следователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Airbus 320 и Boeing 737 опасно сблизились в новосибирском аэропорту Толмачево в выходные, информацию проверяет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По информации следствия, в минувшую субботу в Толмачево сработала наземная система предупреждения об опасных сближениях.

«По предварительным данным, самолет Airbus 320 рейса Кемерово – Толмачево и самолет Boeing 737 рейса Симферополь – Толмачево сблизились на расстоянии 4 километров, что недопустимо согласно нормативным документам», – говорится в сообщении.

По факту авиаинцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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