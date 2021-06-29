Опасное сближение самолетов в Толмачево заинтересовало следователей

Airbus 320 и Boeing 737 опасно сблизились в новосибирском аэропорту Толмачево в выходные, информацию проверяет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По информации следствия, в минувшую субботу в Толмачево сработала наземная система предупреждения об опасных сближениях.

«По предварительным данным, самолет Airbus 320 рейса Кемерово – Толмачево и самолет Boeing 737 рейса Симферополь – Толмачево сблизились на расстоянии 4 километров, что недопустимо согласно нормативным документам», – говорится в сообщении.

По факту авиаинцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.