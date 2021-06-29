Опасное сближение самолетов в Толмачево заинтересовало следователей

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Airbus 320 и Boeing 737 опасно сблизились в новосибирском аэропорту Толмачево в выходные, информацию проверяет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
По информации следствия, в минувшую субботу в Толмачево сработала наземная система предупреждения об опасных сближениях.
«По предварительным данным, самолет Airbus 320 рейса Кемерово – Толмачево и самолет Boeing 737 рейса Симферополь – Толмачево сблизились на расстоянии 4 километров, что недопустимо согласно нормативным документам», – говорится в сообщении.
По факту авиаинцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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