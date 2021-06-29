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Красноярский художник создал пустышку под брендом «Gulag toys»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vasiliyslonov

Красноярский художнику Василий Слонов создал бренд игрушек «Gulag toys», первой работой стала пустышка с колючей проволокой.

Стоимость пустышки художник оценил в 3 тысячи рублей. Он пообещал своих поклонников радовать новыми игрушками в этой стилистике.

«Задача «Gulag toys» создать контркультурный противовес глобальной игровой поп культуре. Поскольку главная прелесть России, именно в приятных пролонгированных кошмарах, то и игрушки должны быть соответствующие», — написал Слонов в Instagram.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.

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