Красноярский художник создал пустышку под брендом «Gulag toys»

Красноярский художнику Василий Слонов создал бренд игрушек «Gulag toys», первой работой стала пустышка с колючей проволокой.

Стоимость пустышки художник оценил в 3 тысячи рублей. Он пообещал своих поклонников радовать новыми игрушками в этой стилистике.

«Задача «Gulag toys» создать контркультурный противовес глобальной игровой поп культуре. Поскольку главная прелесть России, именно в приятных пролонгированных кошмарах, то и игрушки должны быть соответствующие», — написал Слонов в Instagram.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.