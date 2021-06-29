КПРФ выдвинула учительницу на пост главы Тувы

Сельская учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол выдвинута кандидатом от тувинского республиканского отделения КПРФ для участия в выборах главы региона 19 сентября, сообщает пресс-служба Туврескома КПРФ.

«Коллективным решением делегатов была выдвинута единственная кандидатура – Чойганы Седен-оол, учителя, члена Бюро Туврескома КПРФ, председателя республиканского отделения организации «Надежда России». По результатам тайного голосования, ее кандидатура была одобрена единогласно», — говорится в сообщении.

По ее словам, она постарается консолидировать все здоровые политические силы на развитие региона, но ее взгляды остаются незыблемыми: «Я коммунистка, я с вами!».

46-летняя Седен-оол десять лет работала директором Дус-Дагской средней школы Овюрского района. Учитель русского и тувинского языков. В 2019 году баллотировалась по своему округу на выборах в Верховный хурал республики, где заняла второе место.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года. Документы в республиканскую избирательную комиссию о выдвижении кандидатуры для участия в выборах уже подали врио главы республики Владислав Ховалыг, выдвинутый «Единой Россией», и Андрей Сат от Партии роста.