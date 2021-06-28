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Новый вид человека с крупным черепом открыли в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Изучение древнего черепа возрастом 146 тысяч лет, найденного в Харбине, показало, что он принадлежит человеку неизвестного ранее вида. Китайские антропологи назвали его Homo longi, или человек-дракон.

Самый большой череп архаичных людей был найден в районе Харбина в 1930-х годах XX века. По мнению ученых, он мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека. Но почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы отличали его и от Homo sapiens, и от неандертальцев.

Ученые назвали новый вид Homo longi от китайского long — дракон. С помощью серии геохимических анализов авторы определили возраст окаменелости — около 146 тысяч лет. Также по составу костей и окружающих отложений ученые установили, что череп принадлежит мужчине примерно 50 лет, который проживал в составе небольшого сообщества в лесной пойме.

Реконструкция Homo longi
Реконструкция лица Homo longi
Фото: © Xijun Ni / Qiang Ji / Chris Stringer

«Подобно Homo sapiens, они охотились на млекопитающих и птиц, собирали фрукты и овощи и, возможно, ловили рыбу», — отметил в пресс-релизе издательства Cell один из авторов исследования Сицзюнь Ни.

Авторы предполагают, что Homo longi, скорее всего, был адаптирован к суровым климатическим условиям, вполне мог расселиться по всей Азии и, возможно, даже пересечься с самыми ранними представителями Homo sapiens.

«Харбинский череп дает нам больше доказательств разнообразия Homo и эволюционных взаимоотношений между видами и популяциями древних людей», — отметил профессор Ни.

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