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Примета июня: сырая погода простоит долго

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Если 27 июня идет дождь, то сырая погода простоит еще долго, говорит народная примета. Выходные в Новосибирской области были дождливыми.

Согласно народной примете, дожди 27 июня предвещают, что мокрая погода задержится надолго. Вся прошла неделя, включая воскресенье, была дождливой.

По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Новосибирской области осадки продолжатся. Но к выходным в регион вернется жара – столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, будет ясно и солнечно.

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Жизнь #Природа #Приметы #Гео
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Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...

Uynachalnica

ЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...
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