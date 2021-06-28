Примета июня: сырая погода простоит долго

Если 27 июня идет дождь, то сырая погода простоит еще долго, говорит народная примета. Выходные в Новосибирской области были дождливыми.

Согласно народной примете, дожди 27 июня предвещают, что мокрая погода задержится надолго. Вся прошла неделя, включая воскресенье, была дождливой.

По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Новосибирской области осадки продолжатся. Но к выходным в регион вернется жара – столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, будет ясно и солнечно.