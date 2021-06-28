Примета июня: сырая погода простоит долго

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Если 27 июня идет дождь, то сырая погода простоит еще долго, говорит народная примета. Выходные в Новосибирской области были дождливыми.
Согласно народной примете, дожди 27 июня предвещают, что мокрая погода задержится надолго. Вся прошла неделя, включая воскресенье, была дождливой.
По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Новосибирской области осадки продолжатся. Но к выходным в регион вернется жара – столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, будет ясно и солнечно.
Иркут 69У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"
misha5958317Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........
UynachalnicaРасширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
UynachalnicaЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...