«Бендер» с Безруковым потерпел неудачу в кинопрокате

Российский фильм «Бендер: Начало» собрал маленькую кассу в первый уикенд проката, уступив зарубежным фильм.

Лидером проката минувших выходных стал мультфильм «Лука» от студии Disney. Он в прокате уже вторую неделю, и за выходные собрал 85,6 миллиона рублей. На втором месте «Телохранитель жены киллера» с кассой в 57,8 миллиона. Тройку лидеров замыкает «Круэлла», которая в прокате уже четыре недели. Фильм с Эммой Стоун собрал 46,7 миллиона рублей.

Новинки недели не сумели собрать большую кассу. На четвертом месте оказался фильм «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном (24,8 миллиона), а громкая российская новинка «Бендер: Начало» с Сергеем Безруковым собрала за первые выходные всего 22,8 миллиона рублей.

«Бендер: Начало»: новое прочтение советской классики

События картины происходят в 1919 году, молодой идеалист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) встречает Ибрагима Бендера, более опытного афериста (Сергей Безруков). Остап в прошлом всегда был честным и с мошенниками дел не имел, но внезапно его жизнь круто меняется — Ибрагим хочет найти царскую реликвию.