Центробанк ужесточит условия выдачи потребительских кредитов

Банк России с 1 июля ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к «допандемическим» значениям.

ЦБ объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки россиян. По итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум, приводит РИА Новости данные Банка России

Банк России считает, что ужесточение подтолкнет финансовые организации реже выдавать средства закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно обеспечить устойчивость банков.

Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов. При этом старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева считает, что это затронет только людей с высокой долговой нагрузкой.

В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин допускает, что ужесточение регулирования может затронуть более широкий круг заемщиков, а не только наиболее закредитованных.

«В сочетании с ростом ключевой ставки доступность таких кредитов для населения снизится, и в целом это может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования», — сказал он.