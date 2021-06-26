Приквел «Сверхъестественного» рассорил фанатов и актеров шоу

Сообщение о разработке приквела культового сериала «Сверхъестественное» взбесило фанатов из-за выбора главных героев и того, что Джареда Падалеки даже не известили о предполагаемом шоу.

Накануне Дженсен Эклс, исполнивший в оригинальном сериале роль Дина Винчестера, на своих страницах в соцсетях сообщил, что он вместе с супругой Даннил и Роббом Томпсоном занялся разработкой приквела СПН про родителей главных героев – Мэри и Джона.

Эта новость взорвала социальные сети, большинство фанатов написали, что разочарованы выбором тематики шоу.

Токсичные герои

«Ты должен знать, что мы все ненавидим Джона. Ты должен понимать, что это наихудший способ продолжить эту историю. Извини, Дженсен, но я не буду смотреть шоу о пренебрежительном и жестоком отце», – написал один из поклонников.

При этом спин-офф позиционируют как эпичную историю любви, между тем в сериале прямо заявлялось, что Небеса буквально свели Джона и Мэри для того, чтобы на свет появились Сэм и Дин – идеальные сосуды для архангелов Михаила и Люцифера. Другими словами, они не были предназначены друг другу в прямом смысле этой фразы.

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«Их брак казался идеальным только после смерти брака. Оба были ужасными родителями. Если новая история ускользнет от этого, она создаст больше дыр с уже очень испорченным 15-летним сценарием spn», – отметил второй поклонник.

А что насчет Сэма?

Гнев фанатов усилился, когда выяснилось, что Джаред Падалеки – исполнитель роли Сэма Винчестера, узнал о планах вместе со всеми из соцсетей. Он ретвитнул сообщение Эклса и написал: «Чувак. Рад за тебя, но хотел бы услышать об этом иначе, чем через "Твиттер". Я с радостью посмотрю это, но огорчен, что Сэм Винчестер вообще не задействован».

Фанаты вначале предположили, что это не очень удачная шутка, потому что крепкая 15-летняя дружба актеров хорошо известна в фандоме. Но Джаред ответил на один из твиттов, что это не розыгрыш, и он на самом деле опустошен.

Социальные сети немедленно взорвались гневными сообщениями в адрес обоих актеров. Дженсена обвинили в предательстве дружбы и подлости, поскольку он скрыл такой факт. Тем более, писали поклонники, разработка занимает не один месяц, поэтому Эклс должен был найти время для лучшего друга, отдавшего 15 лет тому же самому проекту. Свою долю гнева получил и Джаред, которого обвинили в "выносе сора из избы" и волне обрушившейся на Эклса ненависти. Падалеки должен был решить это телефонным звонком, а не через «Твиттер», считает часть поклонников.

«А что насчет Сэма? Почему Дин достоин стать частью этой истории, а Сэм нет? Он такой же сын своих родителей», – возмущались поклонники.

После этого Джаред поблагодарил за поддержку своих фанатов и попросил их остановиться с гневом и обвинениями. Он сказал, что ему дороги люди, на которых обрушилось все это, и он не хотел бы ранить их. Позже актер сообщил о состоявшемся телефонном разговоре.

«Мы с Дженсеном провели отличную беседу, как мы это часто делаем, и дела идут хорошо. Шоу находится в самом начале процесса, впереди ещё много миль. Мы вместе проделали огромное путешествие, и иногда на этих дорогах бывают неровности. Но они нас не останавливают. Братья однажды, братья навсегда», – написал он.

Эклс, молчавший все время после размещения первого сообщения, ретвитнул эту публикацию и добавил: «Люблю тебя, Джаред. Скучаю по нашим разговорам. Я и забыл, сколько времени мы всегда проводили лицом к лицу. И по этому я тоже скучаю. Знаю, что ты занят, как и я. Но ты всё ещё мой брат. Скучаю по тебе, приятель».

Эти сообщения несколько успокоили поклонников, однако многие все еще считают, что между двумя друзьями некоторое время назад произошла серьезная ссора, которая сделала эту ситуацию возможной. При этом подавляющее большинство фанатов продолжают утверждать, что не будут смотреть спин-офф «про самую токсичную пару "Сверхъестественного"».