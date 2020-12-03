Фанаты негодуют: чем закончилось «Сверхъестественное»?

Легендарный сериал «Сверхъестественное» завершился. Финал оказался настолько противоречивым, что большинство зрителей остались разочарованными. Почему создатели шоу выбрали такой способ поставить точку и какого завершения многолетней истории ждали фанаты?

Долгоиграющее шоу снимали с 2005 года в Канаде, за 15 сезонов зрители увидели 327 серий. Сериал повествует о братьях Сэме и Дине Винчестерах, путешествующих по стране на практически раритетном Chevrolet Impala 1967 года и убивающих нечисть.

Предупреждение. Текст содержит спойлеры к финальному сезону, рекомендуем перед чтением посмотреть сериал.



Первые пять сезонов снял и поставил Эрик Крипке, после чего шоураннеры, как и сценаристы, начали меняться, с 12 сезона над сериалом работал Эндрю Дабб и его команда.

Лишняя серия

Первые серии финального сезона зрители в целом воспринимали относительно положительно. В предпоследней серии Винчестеры с помощью сына Люцифера побеждают Бога. Она стала «лебединой песней» двух братьев – центральных героев этой истории.

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

«Даббу на этом бы и закончить – главный антагонист побежден, мир снова спасен и братья уезжают по дороге на верной "Импале". Идеальная концовка, именно такую хотел для Винчестеров и Дженсен Эклс (Дин), понимающий своего персонажа, как никто другой. Но Дабб захотел создать драму на пустом месте», – пишут фанаты в соцсетях.

В финальной серии зрителям показали милые будни братьев, после которых они отправились уничтожить гнездо вампиров. Эпизод заканчивается печально, Дин умирает на руках у Сэма, заставив пообещать, что в этот раз брат не станет возвращать его к жизни: «Это никогда не заканчивается хорошо».

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

Сэм слушается, бросает охоту, женится и называет родившегося сына Дином. Через 30 лет он умирает и попадает в рай, где ждет его брат, для которого с момента смерти прошло всего несколько минут.

«Для Сэмми смерть брата всегда была запятой, но никогда точкой. Он все равно пытался бы, а не вдруг послушался брата. Для чего нужна была эта драма? Только для драмы. Мы не видим, что Сэм живет счастливо», – критикуют финал поклонники.

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

Прошедшие 30 лет действительно не стали счастливыми для Сэма – он стал тенью себя прежнего, носил часы брата и его одежду, не мог спокойно сесть в его машину, тосковал каждый день. Счастливую семью мы тоже не видим – жена вообще показана пару секунд размытым пятном на заднем плане.

Единое целое

Главной мыслью сериала на протяжении всех 15 лет было единство братьев, они умирали много раз, но каждый раз возвращали к жизни друг друга – заключали сделки, продавали души, угрожали, прибегали к древним ритуалам. Ни один из них не сдался.

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

«Не смей думать, что тогда или сейчас было что-то, что я ставил выше тебя!». «Ты мой старший брат, я ради тебя пойду на все. Чего бы мне не стоило, я не дам тебе сгинуть». «Единственное, что у нас есть на свете — это мы сами». Так говорят братья друг другу на протяжении всех сезонов.



И зрители чувствуют неразрывную связь, которую не смогли разрушить ни Смерть, ни Люцифер, ни сам Бог. Ради друг друга Винчестеры пойдут на все и даже низвергнут в преисподнюю мир, который до этого спасали — вот главная мысль сериала, которая безнадежно «слит» финальной серией.

Финал перечеркнул главное, все 15 лет оказались впустую. С тем же успехом закончить историю можно было еще в первой серии, когда Дин приехал к брату в колледж и попросил помощи в поисках пропавшего отца, с горечью отмечают фанаты.



Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

«Можно было так. Начало: Дин приезжает к Сэму: "Ты поедешь со мной к отцу". Сэм: "Нет, но когда-то назову в твою честь сына, и мы встретимся в раю". Конец. То, что они вместе пережили, то, чем они ради друг друга жертвовали, никак не могло привести к такой концовке», — написал один из зрителей.

Они их не знают

Эрик Крипке хотел закончить «Сверхъестественное» на пятом сезоне, тогда в клетку в Аду должны были упасть оба брата. Но сериал решили продолжать, шоураннер ушел, поскольку считал, что история закончилась.



Те, кто пришел ему на смену, не погружались во внутренний мир братьев до такой степени, чтобы понять и прочувствовать их, проникнуться самим духом этой истории. После его ухода городские легенды и мифы, на которых основан сериал, отошли на задний план.



Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

«Сценаристы давно забыли и Дина, и Сэма. А может эти сценаристы их и не знали. И это проявляется во всем, начиная от мелочей вроде внезапного полного веганства Сэма и заканчивая финалом, которому не нужны были эти 30 лет разлуки и существования Сэма», — раскритиковал концовку еще один преданный фанат.



Поклонники уверены, что виной всему сценарист Эндрю Дабб, пытающийся угодить всем и сразу, «подстроиться» одновременно под разные категории зрителей. Об этом говорит целая череда воскрешений и смертей, которые случались внезапно, не имели никакой логики и обрывались ничем.



По мнению критиков, в финале Дабб попытался усидеть сразу на пяти стульях. «У любого действия героев в художественном произведении должна быть цель. Дабб целей не ставит. Он делает просто так, чтобы всем понравиться», — констатируют поклонники.

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

После такого финала зрители задаются множеством вопросов: Какая цель была у Сэма жить эти 30 лет? Почему он не попытался вернуть брата? Когда произошло это осознание, что он сможет без него прожить? Как это показано? Никак.



В итоге драма без цели становится пшиком. Попытка одновременно угодить разным категориям фанатов привела к тому, что сценарист никому не угодил.

Поклонники Кастиеля переживают, что Дин равнодушно воспринимает гибель ангела, ценители семьи не могут радоваться ребенку и жене героя, потому что Сэм поглощен потерей Дина. А зрители, которые полагали, что братья должны остаться вместе, не удовлетворены раем в конце, ведь смысла у 30-летней разлуки попросту нет.

Фото: © кадр сериала «Сверхъестественное»

Кажется, что намного логичнее и правильнее была бы даже не общая смерть братьев Винчестеров, а их жизнь. Ведь эта история началась с дороги. Ею и должна была закончиться.

Впрочем, немного погоревав, фанаты заявили, что могут написать и свою концовку сериала — многочисленные фанфик уже заполнили Сеть. Кто-то принял решение отрицать последнюю серию 15 сезона. Для них сериал завершился 19-м эпизодом. Наверное, это намного честнее финальной драмы от шоураннеров.