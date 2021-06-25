Винчестеры вернутся в приквеле «Сверхъестественного»

Культовый сериал «Сверхъестественное» вернется с приквелом, в котором Дин Винчестер расскажет о встрече своих родителей – Джона и Мэри, и их эпичной любви.

Как сообщает портал Variety, телеканал CW и исполнитель роли Дина Дженсен Эклс рассматривают возможность расширения франшизы. При этом Эклс и его супруга Даннил, а также Робб Томпсон, ранее работавший над «Сверхъестественном» станут со-продюсерами шоу.

Потенциальное ответвление описывается как эпическая история любви. Оно расскажет о встрече Мэри и Джона и о том, как они поставили все на кон, чтобы не только спасти свою любовь, но и весь мир. При этом историю от лица Дина будет рассказывать Дженсен Эклс.

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«После того, как завершился 15-й сезон «Сверхъестественного», мы знали, что это еще не конец, потому что, как мы говорим в сериале, «на самом деле ничто не заканчивается, не так ли?». Когда мы с Даннил основали Chaos Machine Productions, мы знали, что первая история, которую мы хотим рассказать, это история Джона и Мэри Винчестеров, или, скорее, история происхождения «Сверхъестественного»», – цитирует Эклса портал Tvline.

Он добавил, что всегда чувствовал, что Дин хотел бы больше узнать об отношениях своих родителей и о том, как они сложились. Поэтому ему нравится мысль о том, что Дин «возьмет всех с собой в это путешествие».

Создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке приветствовал эту новость: «Когда Дженсен Эклс впервые рассказал мне эту историю, мне понравилась эта идея. Он, Даннил и Робб – идеальные люди для того, чтобы сделать это. Другой идеальный человек слишком занят техасским рейнджером. Спасибо за то, что несете этот факел, ребята… Горжусь вами», – написал Крипке в Twitter.

В то же время экранный брат Эклса – Джаред Падалеки, написал в Twitter, что рад за Дженсена, однако хотел бы узнать о проекте от него, а не из соцсетей. Он также отметил, что расстроен отсутствием в проекте Сэма Винчестера.