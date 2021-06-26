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Правила техосмотра подержанных авто ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правила проверки подержанных автомобилей в России с 1 июля ужесточат — нововведения касаются ввозимых на территорию России иномарок с пробегом, а также транспортных средств с изменениями в конструкции.

Так, если раньше ряд процедур проверки можно было провести в удаленном формате с помощью отправки фотографии, то теперь они будут проходить в испытательных лабораториях, пишет агентство «Прайм».

Ранее Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО, выдача которого была возможна лишь при прохождении этой процедуры. Поправки вступят в силу 22 августа 2021 года.

При этом с 1 марта 2022 года должна начать действовать новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра станет применяться штраф в 2 тысячи рублей, при этом фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер.

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