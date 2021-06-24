Китайскую трясогузку впервые сфотографировали в «Шушенском бору» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Горном лесничестве национального парка старшему госинспектору Сергею Чумакову удалось отснять китайскую трясогузку – птицу, ранее никогда не встречавшуюся в этих местах. Одиночный самец был сфотографирован на берегу Майнского водохранилища в районе устья реке Пойлова.

Китайская трясогузка (Motacilla alba leucopsis) – один из четырех, отмеченных на территории России подвидов белой трясогузки. Основным ареалом этого южного дальневосточного подвида, является Приморье и Приамурье. Это первая встреча в Красноярском крае, и самая западная находка в России. Характерный признак подвида — черная спина у самца, черный «галстук» не доходит до подбородка.