Численность медведей резко выросла в Хакасии

Численность медведей на заповедных территориях значительно
возросла, сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский».
Во вторник медведь убил подростка в парке «Ергаки» и поранил
еще одного мужчину. Зверя застрелили. В Иркутской области медведи также вышли к
туристам.
Наблюдения за природой заповедника «Хакасский» подтверждают,
что численность медведей на заповедных территориях, в последнее время,
действительно значительно возросла. Доказательством этому являются кадры на
фотоловушках, установленных в заповеднике, где медведицы чаще всего
регистрируются с двумя, а то и тремя медвежатами.
Подрастающему потомству нужно место для самостоятельной
жизни, в связи с чем взрослые медведи начинают осваивать территории, ранее не
свойственные им – сдвигаясь все больше от леса в лесостепную зону.
На территории участка «Подзаплоты» медведи регистрировались
всегда, но, если раньше это чаще всего были кратковременные одиночные заходы на
территорию, то последнее время мы наблюдаем постоянное обитание на участке.
В подтверждение этому – визуальные встречи медведя во время
экспедиций или патрулирования, фотографии с фотоловушек, следы его жизнедеятельности
– экскременты, задиры, разрушенные муравейники и тому подобное. Кроме того,
встречи следов медведя ранней весной говорят о том, что в последние годы и
берлоги свои он устраивает на территории участка «Подзаплоты».