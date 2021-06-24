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Численность медведей резко выросла в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dinkum / CC BY-SA 3.0

Численность медведей на заповедных территориях значительно возросла, сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский».

Во вторник медведь убил подростка в парке «Ергаки» и поранил еще одного мужчину. Зверя застрелили. В Иркутской области медведи также вышли к туристам.

Наблюдения за природой заповедника «Хакасский» подтверждают, что численность медведей на заповедных территориях, в последнее время, действительно значительно возросла. Доказательством этому являются кадры на фотоловушках, установленных в заповеднике, где медведицы чаще всего регистрируются с двумя, а то и тремя медвежатами.

Подрастающему потомству нужно место для самостоятельной жизни, в связи с чем взрослые медведи начинают осваивать территории, ранее не свойственные им – сдвигаясь все больше от леса в лесостепную зону.

На территории участка «Подзаплоты» медведи регистрировались всегда, но, если раньше это чаще всего были кратковременные одиночные заходы на территорию, то последнее время мы наблюдаем постоянное обитание на участке.

В подтверждение этому – визуальные встречи медведя во время экспедиций или патрулирования, фотографии с фотоловушек, следы его жизнедеятельности – экскременты, задиры, разрушенные муравейники и тому подобное. Кроме того, встречи следов медведя ранней весной говорят о том, что в последние годы и берлоги свои он устраивает на территории участка «Подзаплоты».

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Топ комментариев

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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