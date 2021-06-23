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Придуман простой способ обнаружения внеземной жизни

Источник:
Phys.org
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Фото: © NASA

Ученые Бернского университета совместно с коллегами Национального центра компетенции в области исследований разработали новый способ простого определения жизни на значительном расстоянии.

Технология PlanetS позволяет зафиксировать наличие живых организмов за считанные секунды — в ходе эксперимента специалистам удалось получить положительный результат, пролетев на высоте в несколько километров над землей со скоростью 70 километров в час.

Открытие работает на эффекте круговой поляризации: когда свет отражается от биологической материи, часть электромагнитных волн света двигается по спирали по часовой стрелке или против часовой стрелки. Это явление вызвано молекулярными особенностями биологической материи.

В неживой природе такие спирали света не образуются. Исследователи разработали специальный прибор, фиксирующий этот эффект. Он способен улавливать даже очень слабый сигнал круговой поляризации света.

Ученые уверены, что открытие поможет найти жизнь на других планетах. Впрочем, использовать его можно на Земле, выполняя удаленное зондирование труднодоступных территорий из космоса.

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Технологии #Наука #Космос
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