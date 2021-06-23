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Горный Алтай получит новый перинатальный центр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый перинатальный центр в Республике Алтай начнут строить в 2023 году, сейчас разрабатывается проект медучреждения, сообщила и.о. зампреда правительства региона Динара Култуева.

«В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай мы сейчас находимся в проектировании нового объекта. Ожидаем, что этот процесс закончится к концу июля. В октябре мы рассчитываем получить положительное заключение государственной экспертизы, рабочую документацию – до конца года. Мы ориентируемся, что начало строительства будет запланировано на 2023 год», – цитирует Култуеву ТАСС.

Она добавила, нагрузка на существующий перинатальный центр постоянно возрастает, около 83% родов, которые происходят в регионе, приходится на этого учреждение. В новый перинатальный центр планируют включить рентгенологическое отделение, отделение по выхаживанию недоношенных новорожденных, также планируется улучшить лабораторную службу.

«Имея такие отделения, создав новые отделения, мы бы исключали риски, которые при транспортировке сегодня у малышей могут возникнуть в таких ситуациях. А так бы мы до выписки имели бы возможность больше с ними работать, над их здоровьем», – добавила вице-премьер.

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Республика Алтай #Здоровье
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