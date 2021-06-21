Свадьба на платформе грузовика удивила новосибирцев. ВИДЕО

Веселая свадьба на платформе на платформе грузовика прошла в городе Карасуке Новосибирской области, опубликованный в соцсетях ролик удивил пользователей.

«В Карасуке свадьба прошла с размахом, ведь гости и молодожены ехали по городу на платформе грузовика», – видеозапись с такой подписью появилась в соцсетях в ночь на понедельник.

В кадре видно, как на платформе расставлены столы, за которыми сидят гости. Под музыку собравшиеся кричат «Наливай!», «Поздравляю!».

«Веселые люди, респект», «Креативно. Все лучше, чем в кабаке», «Необычно, норм, лучше, чем лимузины пропитые», – написали в соцсети комментаторы.