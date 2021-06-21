Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат

Премьерный мультфильм «Лука» от киностудии Pixar стал лидером по кассовым сборам за прошедший уикенд, опередив фильм Disney «Круэлла», занимавший первую строчку две недели.

По данным портала Kinobusiness, сразу две премьеры показали в кинопрокате хороший результат. Мультфильм «Лука» собрал за первый уикенд 132,5 миллиона рублей. По сюжету ленты Pixar, морской обитатель перебирается на землю, чтобы узнать о жизни простых людей. На суше он обретает облик обычного мальчика. Лука проводит время в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Но все омрачает его истинный вид, который вот-вот рассекретят.

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Вторую строчку в прокате занял комедийный боевик «Телохранитель моей жены». Он собрал в прокате 102,8 миллиона рублей. Это картина с впечатляющим актерским составом — главные роли у Райана Рейнольдса, Сэмюэла Л. Джексона, Сальмы Хайек, Моргана Фримана и Антонио Бандераса.

«Телохранитель моей жены» — продолжение фильма «Телохранитель киллера» с Рейнольдсом и Джексоном. В сиквеле ушедшему на пенсию телохранителю придется вернуться в дело, чтобы защитить жену наемного убийцы мирового уровня.

Третье место в прокате за уикенд занял фильм «Круэлла». Картина Disney о Круэлле Де Виль уверенно держал лидерство с момента старта в кино. В третий уикенд лента собрала всего 71 миллион рублей. Хуже всего смотрели фильмы ужасов. Хоррор «Заклятие 3: По воде дьявола» собрал почти 40 миллионов, а «Тихое место – 2» — около 29 миллионов.