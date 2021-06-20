ЧЕ по футболу: кто играет 20 июня

Третий тур группового этапа Евро-2020 начинается для команд группы А, где одна из сборных уже гарантировала себе выход в плей-офф. В воскресенье Италия встретится с Уэльсом, а Швейцария — с Турцией.

В третьем туре игры в группах будут начинаться в одно и то же время. Если две команды перед финальным туром группового этапа имеют одинаковое количество очков и сыграли вничью в очном поединке, их ждут 11-метровые пенальти.

Италия — Уэльс (группа А)

Прямая трансляция на телеканале «Россия 1» в 19.00 мск

Две победы Италии (над Турцией и Швейцарией) уже вывели ее в плей-офф. «Скуадра адзурра» займет первое место в группе, если избежит поражения. Уэльс, набравший 4 очка, обеспечит себе как минимум второе место, если сыграет вничью или Швейцария не обыграет Турцию.

«Италия — отличная команда, но мы верим, что нам по силам победить. Проанализируем все детали и выйдем на матч с высоко поднятой головой. Итальянцы сейчас явно на ходу, однако мы намерены играть на победу абсолютно в каждой встрече», — заявил полузащитник сборной Уэльса Дэниэл Джеймс.

Команды давно не играли друг против друга: матч 2003 года завершился убедительной победой Италии (4:0). Букмекеры принимают ставки на победу Италии с коэффициентом 1.50, на победу Уэльса — 8.70, на ничью — 4.40.

Швейцария — Турция (группа А)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Швейцария пока набрала одно очко на Евро-2020, но может занять второе место, если победит сама, а Уэльс проиграет — тогда места этих команд будут зависеть от общей разницы забитых и пропущенных мячей. В случае поражения швейцарцы поедут домой. Турция после поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны побеждать.

«Все в команде разочарованы (после поражения от Италии со счетом 0:3). И не только команда: разочарована вся страна. Это нормально — быть разочарованным, такое случается в спорте. Мы знаем, что такое быть на другой стороне, и это наша цель: оказаться на другой стороне в воскресенье. Нам нужно забить на один гол больше, чем Турция», — описал настроения на матч полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер.

Сборные в последний раз встречались на ЧЕ-2008, тогда сильнее оказались турки. Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 2.46, сборной Турции — 3.16, ничья — 3.52.