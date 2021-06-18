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Спрогнозирован дефицит сала на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roland Geider (Ogre)

Поголовье свиней резко снижается на Украине, это может привести к дефициту этого вида мяса, а также сала, сообщил эксперт Ассоциация животноводов Украины Ольга Махно.

Главная причина снижения поголовья свиней — рекордно низкая рентабельность их выращивания. Цена на зерновую и белковую группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней, с начала 2019 года выросла на 20-40%, цитирует ТАСС Махно.

По ее оценкам, возможен дефицит свинины и сала. Если и в дальнейшем ситуация с ростом цен на сырье будет продолжаться, а закупочные цены на свинину не поднимутся, то малый и средний украинский производитель не сможет удержаться на рынке и будет вынужден вырезать поголовье.

«Согласно статистике, украинцы и так не доедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние пять лет потребление мяса уменьшилось на семь килограммов на душу населения, что составляет чуть более 30%», — отметила Махно.

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