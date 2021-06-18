Систему обнаружения природных пожаров запатентовали в Томске

Ученые ТГУ получили патент на систему раннего обнаружения лесных, степных и торфяных пожаров, сообщила пресс-служба вуза.

Новая технология позволяет минимизировать силы и средства на поиск природных пожаров. Например, спутниковое наблюдение практически не способно определять случаи торфяных пожаров. Разработка ТГУ сможет выявлять прочие природные пожары в связке с другими системами, что позволит повысить точность обнаружения пожаров с исключением ложных сигналов.

«Авиалесоохрана использует данные термоточек. Появилась термоточка – туда отправляют самолет. И в большей части случаев там никакого пожара не обнаруживают. Либо там стадо коров в это время гуляло, либо крыша домика лесника в «нужный» момент на солнце блеснула. А люди слетали туда, потратили горючее и время», – пояснил заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ Егор Лобода.

Новая система – это набор базовых станций, которые анализируют состояние атмосферы на содержание ряда газов и аэрозолей, характерных при природных пожарах. Также система содержит модуль регистрации данных о ветре. Это позволяет определять при помощи математического аппарата место, где находится очаг возгорания. Данные поступают дежурному МЧС.

«Предлагаемая система может быть дополнена спутниковыми данными и с других наземных устройств. Система достаточно гибкая, и в патенте не прописано конкретно, какие именно датчики какого производителя должны применяться. То есть, это рамочная комплексная система. Мы создали генеральную идею, на основе которой возможна разработка технических решений», – добавил Лобода.

Система прошла испытания на модельных пожарах, полученные результаты подтвердили, что идея системы работает. Ученые подали заявку на грант РНФ, если ее одобрят, следующим этапом будет создание модулей, которые будут тестироваться в реальных условиях в лесничествах Томской области.

«Если мы докажем, что система, построенная на упомянутых принципах, эффективно работает, то можно будет уже выходить с конкретными предложениями этой разработки на всероссийский уровень», – подчеркнул Лобода.