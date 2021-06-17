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Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники СК и МВД в Иркутской области задержали замдиректора муниципального ритуального агентства в момент получения взятки за место на кладбище. Стоимость места на погосте составила 200 тысяч рублей.

В среду 9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали во время получения взятки заместителя директора муниципального предприятия, занимающегося организацией похорон. Как выяснилось, руководитель предприятия, сговорившись с сотрудниками, решил продать место на кладбище.

Деньги он получили от мужчины, который договорился, что на нужном участке он похоронит родственника. Сумма взятки составила 200 тысяч рублей.

СУ СК по Иркутской области предъявило директору ритуального агентства по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительно сговору, в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 4 миллионов рублей.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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