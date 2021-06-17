Правительство пока отказалось от масштабной обязательной вакцинации

Обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.

Пока в правительстве России отказываются вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны, цитирует «Интерфакс» источник в структурах.

«В каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно», — заявил собеседник агентства.

Пока о планируемой обязательной вакцинации заявили власти Москвы и Кемеровской области. В столице планируется привить работников салонов красоты, химчисток, общепита, а также водителей общественного транспорта и такси, сотрудников сферы образования, досуговых и развлекательных мероприятий. В Кузбассе — госслужащих и индивидуальных предпринимателей.

В конце мая президент РФ Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. «На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость», — сказал он.