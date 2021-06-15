Гордый орленок в Забайкалье отказался от пищи в неволе

Сотрудник Даурского заповедника в Забайкалье нашел орленка со сломанной лапой и отнес ветеринарам. Птице наложили гипс, а вот выкормить не смогли — гордое пернатое отказывалось от человеческих подачек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В июне к ветеринарным врачам Борзинского района обратился сотрудник заповедника «Даурский» с необычным пациентом. У птенца степного орла была повреждена лапа и ему требовалась ветпомощь.

«При осмотре ветеринарным специалистом у птицы обнаружен закрытый перелом бедренной кости правой ноги. Оказана первая помощь: на поврежденную конечность наложена гипсовая повязка. Дополнительно поставлены противовоспалительные и обезболивающие препараты», —рассказала начальник станции по борьбе с болезнями животных Светлана Елгина.

Сотрудник заповедника объяснил, это птенец дикого хищника, и с рук человека он питаться не будет. Орел погибнет, если его поместить в стационар. Поэтому после лечения пернатого пациента выпустили на волю.

Ветеринары объяснили, что у диких птиц случаются подобные травмы, им накладывают гипс и выпускают в естественную среду обитания. Выкормят птенца родители. А когда маленький хищник окрепнет, он расклюет гипс и сам освободится от повязки.