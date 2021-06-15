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Бузова разревелась из-за подкованности Губерниева в футболе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ольга Бузова стала специальным гостем в программе «Все на матч», чтобы обсудить игру сборной России на Евро-2020, но во время эфира она поссорилась с комментатором Дмитрием Губерниевым и разревелась.

Бузова находилась в московской студии, а на связь с Губерниевым она вышла по видеосвязи. Когда комментатор спросил у телеведущей, за какую школу футбола она более — за российскую или советскую, она начала уходить от ответа.

Губерниев несколько раз перебил Бузову, и призвал прямо ответить. Но знаменитость начала выяснять личные отношения с телеведущим. Губерниев «добил» Бузову вопросом «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Певица не выдержала и разрыдалась, а затем начала припоминать Губерниеву старые обиды.

«Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. <…> Вы меня лично оскорбляете пять лет, оскорбляете в комментариях как мальчишка, писака», — сказала Бузова в слезах.

После этого Ольга Бузова все же ответила общими фразами на вопрос о школе спорта, а Губерниев тут же попрощался с гостьей и прямое включение завершилось. Оставшаяся в студии Бузова продолжила плакать, ведущий Илья Трифонов попытался ее успокоить и прервался на рекламную паузу, после которой Бузова как ни в чем не бывало продолжила участие в программе.


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Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
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