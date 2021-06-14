Составлен топ самых проблемных машин с пробегом

Dacia (Renault) Logan возглавил рейтинг ненадежности, который составила Ассоциация технического надзора Германии (TUV).

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила свежий рейтинг надежности легковых автомобилей. Журнал «За рулем» выбрал из него модели, которые представлены на российском рынке.

Антирейтинг возглавил бюджетный Dacia (Renault) Logan. В возрасте двух-трех лет его индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров. В топ-5 попали также Volkswagen Passat, Mazda 6, Hyundai Tucson (ix35) и Nissan Qashqai.

«Одна из самых частых жалоб экспертов TUV — утечка масла из двигателя или коробки передач. Особенно этому подвержены старые автомобили. Потеря масла провоцируют возгорание транспортных средств и загрязняют окружающую среду», — прокомментировал управляющий директор TUV Йоахим Бюлер.