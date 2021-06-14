Вышел первый трейлер игры по вселенной «Аватара»

Первый трейлер приключенческой игры Avatar: Frontiers of Pandora показала компания Ubisoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2021. Игра выйдет в 2022 году.

Впервые о новой игре по вселенной «Аватара» было объявлено в начале 2017 года. Сейчас проект приобрел видимые очертания. Разработкой игры занимается шведская студия Massive Entertainment при поддержке специалистов из Disney и Lightstorm Entertainment. Используется модернизированный движок Snowdrop, известный по серии The Division.

Avatar: Frontiers of Pandora создается только для ПК и консолей нового поколения, хотя игра также будет доступна на потоковых платформах Google Stadia и Amazon Luna. Благодаря этому качество визуального контента обещают поднять на новый уровень. Играть предстоит за представителя гуманоидной расы Na’vi, который отправится в путешествие по Западным рубежам Пандоры

Приключенческая игра Avatar: Frontiers of Pandora выйдет в 2022 году на ПК, Play Station 5 и Xbox Series X/S.