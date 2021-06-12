Пьяный красноярский водитель сжег авто назло ГИБДД

Нетрезвый водитель, задержанный в Курагинском районе, поджег автомобиль во время составления административного протокола, сообщила пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

Инспекторы ДПС во время патрулирования обратили внимание на ВАЗ-2106 и остановили его. За рулем находился 34-летний водитель с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Во время оформления материалов мужчина поджег салон своего автомобиля. Попытки автоинспекторов потушить очаг возгорания не увенчались успехом. Пожар потушили только сотрудники МЧС.

Водитель оказался злостным нарушителем. Он с 2011 года неоднократно привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Его лишали прав на 18 месяцев, затем на 36 месяцев, в последний раз, в 2017 году — на четыре года. В 2016 году он насмерть сбил пешехода в Хакасии и отбыл наказание в местах лишения свободы.

За отказ от медосвидетельствования мужчина получил 12 суток ареста. Сгоревший автомобиль помещен на специализированную стоянку.