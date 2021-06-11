Семьям с детьми дадут льготы на путешествия в России

Российское правительство просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба кабмина.

Это решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Подчеркивается, что ограничений по маршрутам нет — билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.