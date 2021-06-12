Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети

Госинспектор «Заповедного Прибайкалья» Артур Мурзаханов во время поездки в Баргузинский заповедник в Бурятии сфотографировал медведя за рыбалкой на Байкале, который меняя тактику, безуспешно пытался поймать рыбу. Фотографии косолапого он опубликовал на своей странице в Instagram.

«На Байкале не многие видели, как рыбачит медведь… Косолапый увидев добычу пулей бросается в воду. Мощное тело вздымает фонтан, переливающихся серебром брызг, но рыба оказывается проворнее и ускользает от мощных когтей и клыков рыболова», — описал процесс рыбалки Мурзаханов.

После нескольких неудачных попыток медведь сменил тактику и попробовал добыть верткую рыбу затаившись. Но и здесь потерпел неудачу — слишком быстро и шумно передвигался.

Пока косолапый увлеченно охотился, госинспекторы подобрались к нему вплотную, а так у зверя не самое лучшее зрение, он не сразу заметил людей, добавил сотрудник заповедника. И только когда расстояние между людьми и хозяином тайги сократилось до нескольких метров, он заметил их.

От удивления, рассказал Мурзаханов, у «медведя челюсть отпала». Когда косолапый пришел в себя, он кинулся убегать со всех лап, «только пятки засверкали».