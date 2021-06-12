НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
283 0

Госинспектор «Заповедного Прибайкалья» Артур Мурзаханов во время поездки в Баргузинский заповедник в Бурятии сфотографировал медведя за рыбалкой на Байкале, который меняя тактику, безуспешно пытался поймать рыбу. Фотографии косолапого он опубликовал на своей странице в Instagram.

«На Байкале не многие видели, как рыбачит медведь… Косолапый увидев добычу пулей бросается в воду. Мощное тело вздымает фонтан, переливающихся серебром брызг, но рыба оказывается проворнее и ускользает от мощных когтей и клыков рыболова», — описал процесс рыбалки Мурзаханов.

После нескольких неудачных попыток медведь сменил тактику и попробовал добыть верткую рыбу затаившись. Но и здесь потерпел неудачу — слишком быстро и шумно передвигался.

Пока косолапый увлеченно охотился, госинспекторы подобрались к нему вплотную, а так у зверя не самое лучшее зрение, он не сразу заметил людей, добавил сотрудник заповедника. И только когда расстояние между людьми и хозяином тайги сократилось до нескольких метров, он заметил их.

От удивления, рассказал Мурзаханов, у «медведя челюсть отпала». Когда косолапый пришел в себя, он кинулся убегать со всех лап, «только пятки засверкали».

Еще по теме
Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Охоту птицы за козленком сняли на видео в Красноярском крае
Имя для малыша аппалуза пони выберут в Новосибирске
смотреть все
Бурятия #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске
Новосибирцев протестируют на рак кожи
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
12 июня 19:00
(МСК)
Дания
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция 0
Италия 3
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 18 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • gusaley — 10 голосов
написать кричалку
Картина дня
Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой
Банк России повысил ключевую ставку
Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян
Подсчитано количество ругающихся за рулем водителей
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
Sibnet.Ru