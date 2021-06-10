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Подросток проткнул голову палкой во время пробежки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подросток в Иркутской области вышел на пробежку, споткнулся и упал на старые обрезанные кусты акации. Одна из палок проткнула ему лицо между правой щекой и глазом, врачам чудом удалось его спасти, сообщила пресс-служба Ивано-Матренинской больницы.

Подросток из Качугского, занимающийся воркаутом, в начале июня вышел на тренировку. Во время пробежки он упал на обрезанные куста акации и проткнул лицо палкой. Парень не потерял сознание и сумел дойти до дома, где мать вызвала скорую, позже медики отвезли его в Ивано-Матренинскую больницу.

Такое ранение врачи видели впервые: с правой стороны лица, между щекой и глазом торчала засевшая глубоко палка. После операции, хирурги измерили инородное тело — длина 11 сантиметров, из них на поверхности оставалось только три.

«Снимок показал, что инородное тело вошло глубоко, сломана нижняя стенка орбиты, раздроблены ячейки решетчатой кости. Палка не дошла до мозга буквально на 1 миллиметр, а если бы рана была чуть выше — был бы поврежден глаз», — рассказал врач отделения челюстно-лицевой хирургии Сергей Громыко.

Операция длилась больше часа. Саму палку удалили минут за пять, вытащить ее стоило больших усилий даже для сильных мужчин. Но нужно было убрать не только инородное тело, но и осколки, мелкие фрагменты, частички коры.

Подросток находится в больнице — необходимо снять воспалительный процесс и восстановить чувствительность нервов.

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BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

Uynachalnica

Идиотизм чистой воды! Мало того что цены взлетят, от "просто так", так и без этого бездельников кругом...

ERMOL33

Согласен, платить просто так это бред и в очередной раз подтверждает то что в управленцах сидят настоящие...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
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