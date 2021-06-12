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Все части «Голодных игр» покажут за один день на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Голодные игры»

Марафон «Голодных игр» стартует на канале ТВ-3 в воскресенье, 13 июня. Зрителям покажут все четыре части фильма за один день, сообщила пресс-служба телеканала.

«Голодные игры» открывают портал в мрачный мир будущего – в империю Панея, где порой вспыхивают восстания. Чтобы отвлечь народ и поработить его волю, был создан телепроект «Голодные игры». Из каждого дистрикта методом случайной жеребьевки выбирают по два человека – мальчика и девочку в возрасте 12-18 лет – чтобы они, сражаясь друг с другом, стремились к победе, суть которой – жизнь.

Время показа фильмов на ТВ-3:

«Голодные игры» — в 12.45
«Голодные игры: И вспыхнет пламя» — в 15.30
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» — в 18.30
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» — в 20.45

В главной роли — обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса», звезда фильма «Мой парень – псих» Дженнифер Лоуренс, карьера которой пошла в гору после выхода первой части.

В ярких ролях второго плана в «Голодных играх» отметились Вуди Харельсон, Джулианна Мур, Элизабет Бэнкс, Филип Сеймур Хоффман, Дональд Сазерленд, Стэнли Туччи, Махершала Али и даже музыкант Лени Кравиц.

Второй фильм серии «Голодные игры: И вспыхнет пламя» входит в топ-100 самых кассовых кинолент в истории.

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