Все части «Голодных игр» покажут за один день на ТВ-3

Марафон «Голодных игр» стартует на канале ТВ-3 в воскресенье, 13 июня. Зрителям покажут все четыре части фильма за один день, сообщила пресс-служба телеканала.

«Голодные игры» открывают портал в мрачный мир будущего – в империю Панея, где порой вспыхивают восстания. Чтобы отвлечь народ и поработить его волю, был создан телепроект «Голодные игры». Из каждого дистрикта методом случайной жеребьевки выбирают по два человека – мальчика и девочку в возрасте 12-18 лет – чтобы они, сражаясь друг с другом, стремились к победе, суть которой – жизнь.

Время показа фильмов на ТВ-3:

«Голодные игры» — в 12.45

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» — в 15.30

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» — в 18.30

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» — в 20.45

В главной роли — обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса», звезда фильма «Мой парень – псих» Дженнифер Лоуренс, карьера которой пошла в гору после выхода первой части.

В ярких ролях второго плана в «Голодных играх» отметились Вуди Харельсон, Джулианна Мур, Элизабет Бэнкс, Филип Сеймур Хоффман, Дональд Сазерленд, Стэнли Туччи, Махершала Али и даже музыкант Лени Кравиц.

Второй фильм серии «Голодные игры: И вспыхнет пламя» входит в топ-100 самых кассовых кинолент в истории.