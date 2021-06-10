Путина не задела новая форма сборной Украины по футболу с Крымом

Дизайн экипировки сборной Украины с изображением Крыма не задел президента России Владимира Путина. Новизны в позиции Киева нет, заявил Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

Сборная Украины на чемпионате Европы по футболу выступит в форме, на которой изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым, а также нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»

«Нет», — ответил Путин на вопрос, задело ли его то, в какой форме украинская сборная выйдет на матчи Евро-2020.

«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия», — сказал Путин.

Он напомнил, что «демократия — это власть народа», и народ Крыма пришел и выразил свое мнение на референдуме 2014 года. «Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна», — подчеркнул российский президент.