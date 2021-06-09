НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Заморозки придут в Томскую область

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © Sibnet.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Томской области, на этой неделе ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщило в среду ГУ МЧС по региону.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночам и в пятницу и субботу по области местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ведомство предупредило томичей о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, «обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур».

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в четверг днем будет 13-18 градусов, в пятницу – 12-17, в субботу – 17-22 градусов выше нуля.

Еще по теме
Арахнолог рассказал, какие ядовитые пауки кусаются в Сибири
Грозы и град накроют Томскую область
Холодный фронт накроет Новосибирскую область
Сильные дожди вернутся в Забайкалье в середине недели
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Взрыв произошел на угольном разрезе в Бурятии
Заморозки придут в Томскую область
Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok
Суд начал оглашение приговора по делу о ДТП с 19 погибшими
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
32
МИД посчитал санкции против России «вечными»
27
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
24
Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня
23
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Sibnet.Ru