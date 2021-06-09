Заморозки придут в Томскую область

Штормовое предупреждение объявлено в Томской области, на этой неделе ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщило в среду ГУ МЧС по региону.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночам и в пятницу и субботу по области местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ведомство предупредило томичей о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, «обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур».

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в четверг днем будет 13-18 градусов, в пятницу – 12-17, в субботу – 17-22 градусов выше нуля.