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Добрая нерпа на Байкале сопроводила катер с людьми

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии сняли редкое видео — байкальская нерпа подплыла к катеру с госинспекторами и сопроводила его. Ролик с забавным животным выложила в соцсетях пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Байкальские нерпы — умные и сверхосторожные животные, они сторонятся людей и при малейшей опасности немедленно спасаются под водой. Лежбища устраивают только вдали от людских поселений. Поэтому госинспекторов заповедника удивил молодой пресноводный тюлень, подплывший к катеру с людьми.

«Доверие, уверенность и любопытство — свойственны добрым. Молодая байкальская нерпа сопровождает инспекторский катер», — написала пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

На кадрах заметно, что животное выглядывает из воды, а затем неторопливо проплывает вдоль катера.

Нерпа — эндемик Байкала. Длина ее тела достигает 165 сантиметров. Средний вес – 50 килограммов. Максимальный вес самцов может достигать 150 килограммов, а самок – 110-ти. Упитанность и округлость животного обеспечивается за счет большой жировой прослойки.

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Топ комментариев

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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