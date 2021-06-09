Добрая нерпа на Байкале сопроводила катер с людьми

Сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии сняли редкое видео — байкальская нерпа подплыла к катеру с госинспекторами и сопроводила его. Ролик с забавным животным выложила в соцсетях пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Байкальские нерпы — умные и сверхосторожные животные, они сторонятся людей и при малейшей опасности немедленно спасаются под водой. Лежбища устраивают только вдали от людских поселений. Поэтому госинспекторов заповедника удивил молодой пресноводный тюлень, подплывший к катеру с людьми.

«Доверие, уверенность и любопытство — свойственны добрым. Молодая байкальская нерпа сопровождает инспекторский катер», — написала пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

На кадрах заметно, что животное выглядывает из воды, а затем неторопливо проплывает вдоль катера.

Нерпа — эндемик Байкала. Длина ее тела достигает 165 сантиметров. Средний вес – 50 килограммов. Максимальный вес самцов может достигать 150 килограммов, а самок – 110-ти. Упитанность и округлость животного обеспечивается за счет большой жировой прослойки.