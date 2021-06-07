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Канал «НТВ право» появился в Wink и ИТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Круглосуточный канал судебных шоу и сериалов «НТВ право» появился в Wink IPTV , в также стал доступен для пользователей Интерактивного ТВ от Ростелекома.

Вещание началось с четверга, 3 июня, на кнопке 422 в Интерактивном ТВ. В Wink IPTV он доступен в пакетах:

  • «Стартовый»
  • «Для ценителей»
  • «Оптимальный»
  • «Продвинутый»
  • «Максимальный»
  • «Трансформер»
  • «Максимум»
  • «Премиум».

«НТВ Право» — круглосуточный телеканал судебных шоу и сериалов. Зритель увидит открытые суды, документальные и художественные сериалы, такие как «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив». Канал покажет самые драматичные моменты  из жизни реальных героев в зале суда.

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