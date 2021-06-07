Канал «НТВ право» появился в Wink и ИТВ

Круглосуточный канал судебных шоу и сериалов «НТВ право» появился в Wink IPTV , в также стал доступен для пользователей Интерактивного ТВ от Ростелекома.

Вещание началось с четверга, 3 июня, на кнопке 422 в Интерактивном ТВ. В Wink IPTV он доступен в пакетах:

«Стартовый»

«Для ценителей»

«Оптимальный»

«Продвинутый»

«Максимальный»

«Трансформер»

«Максимум»

«Премиум».

«НТВ Право» — круглосуточный телеканал судебных шоу и сериалов. Зритель увидит открытые суды, документальные и художественные сериалы, такие как «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив». Канал покажет самые драматичные моменты из жизни реальных героев в зале суда.