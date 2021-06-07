Канал «НТВ право» появился в Wink и ИТВ

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Круглосуточный канал судебных шоу и сериалов «НТВ право» появился в Wink IPTV , в также стал доступен для пользователей Интерактивного ТВ от Ростелекома.
Вещание началось с четверга, 3 июня, на кнопке 422 в Интерактивном ТВ. В Wink IPTV он доступен в пакетах:
- «Стартовый»
- «Для ценителей»
- «Оптимальный»
- «Продвинутый»
- «Максимальный»
- «Трансформер»
- «Максимум»
- «Премиум».
«НТВ Право» — круглосуточный телеканал судебных шоу и сериалов. Зритель увидит открытые суды, документальные и художественные сериалы, такие как «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив». Канал покажет самые драматичные моменты из жизни реальных героев в зале суда.