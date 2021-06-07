Сборная Канады обыграла финнов и стала чемпионом мира

Хоккеисты сборной Канады завоевали звание чемпионов мира, обыграв в финале ЧМ-2021 в Риге команду Финляндия.

Основное время финального матча завершилось вничью — 2:2, канадцы забросили победную шайбу в овертайме после блестящей комбинации, ее автором стал нападающий Ник Пол. Таким образом, сборная Канады на турнире в Латвии стала 27-кратным чемпионом мира.

На предварительном этапе чемпионата мира сборная Канады заняла четвертое место в своей группе, выйдя в плей-офф на команду России. «Кленовые листья» обыграли подопечных Валерия Брагина в овертайме. В полуфинале канадцы оказались сильнее сборной США.

В матче за третье место ранее сборная США со счетом 6:1 победила Германию.