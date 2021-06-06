Наука выяснила, что люди стали чаще спотыкаться и падать

Снижение физической активности, сидячая работ и засилье гаджетов разучили людей твердо стоять на ногах — это, прежде всего, касается молодых людей, выяснили ученые.

Человечество все чаще спотыкается. Падения ежегодно во всем мире уносят жизни более 680 тысяч человек, более 170 миллионов — становятся инвалидами, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для сравнения, по данным ВОЗ, ежегодно от малярии в мире погибает порядка 410 тысяч человек.

За последние два десятилетия число смертей, связанных с падением, росло гораздо быстрее, чем число любых других видов травм. Падения уже являются второй основной причиной смерти от непреднамеренных травм во всем мире после травм, полученных в ДТП, приводит Die Welt статистику ВОЗ.

Все чаще падения происходят и среди молодых людей. Одной из причин этого, согласно докладу ВОЗ, являются изменения в сфере работы, транспорта и досуга, которые приводят к малоподвижному образу жизни.

Но без физической активности костная масса, мышечная сила и координация теряются в еще большей степени, чем это происходит само собой с возрастом. Всего лишь после 45 минут сидения начинаются деградационные процессы, считают эксперты.