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Санкции США стали загадкой для Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Санкции со стороны США в отношении России остаются загадкой, которую можно объяснить внутриполитической конъюнктурой, заявил президент Владимир Путин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. А почему американские партнеры делают то, что они делают до сих пор, во многом остается загадкой», — сказал он.

Путин отметил, что российско-американские отношения «стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах», а после его встречи с президентом США Джо Байденом можно ожидать новых санкций.

«Надеюсь, что это когда-то закончится, имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее чем текущая внутриполитическая конъюнктура», — подчеркнул российский лидер.

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Политика #Россия #Мир
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