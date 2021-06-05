Санкции США стали загадкой для Путина

Санкции со стороны США в отношении России остаются загадкой, которую можно объяснить внутриполитической конъюнктурой, заявил президент Владимир Путин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. А почему американские партнеры делают то, что они делают до сих пор, во многом остается загадкой», — сказал он.

Путин отметил, что российско-американские отношения «стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах», а после его встречи с президентом США Джо Байденом можно ожидать новых санкций.

«Надеюсь, что это когда-то закончится, имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее чем текущая внутриполитическая конъюнктура», — подчеркнул российский лидер.