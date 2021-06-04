Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Риге завершились четвертьфинальные поединки, по их итогам в следующий раунд прошли сборные Канады, США, Финляндии и Германии.

Канадцы в овертайме обыграли команду России со счетом 2:1, сборная Финляндии одолела чехов с минимальным преимуществом 1:0, американцы разгромили словаков — 6:1, а команда Германии смогла обыграть Швейцарию по буллитам 3:2.

Согласно результатам дополнительного посева, который проводился по итогам группового этапа, сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, другую полуфинальную пару составили Финляндия и Германия.

Примечательно, что сборная Германии дошла до стадии полуфинала впервые с 2010 года, а российская сборная не может выиграть у канадцев уже десять лет, последняя победа на ЧМ датируется 2011 годом.

Полуфинальные матчи ЧМ-2021 пройдут 5 июня, а матч за третье место и финал — 6 июня.