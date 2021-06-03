Иностранцы вернут Lada Niva на ралли «Дакар»

Швейцарские гонщики Марио Якобер и Сладан Мильич из команды Racing Lada выступят на международном ралли-марафоне «Дакар» на Lada Niva. Автомобиль вернется на трассу впервые за 35 лет.

«Мы — два страстных фаната автомобилей из Швейцарии, которые хотят отдать даны былой славе Lada Niva на Дакаре, эпохе ее большого успеха в 80-хгодах прошлого столетия. Ралли "Дакар" — это детская мечта, и в категории "Классика" мы можем объединить ее с нашей страстью к классическим спортивным автомобилям», — рассказал Якобер Telegram-каналу Cross-Country Rally.

Болид строится на базе трехдверного ВАЗ-2121 1984 года выпуска, купленного в Новосибирске. Пробег машины — 82 тысячи километров, у нее было два владельца.

Машину полностью разобрали, кузов восстановили, шасси усилили в соответствии со спецификациями первых «Нив», участвовавших в гонке «Париж — Дакар». Оригинальный двигатель авто перебрали.

«Нивы» участвовали в самом первом ралли-марафоне «Дакар», проведенном в 1979 году. В 1983 году машины, доработанные французами, заняли весь пьедестал. Гонки в новой категории Dakar Classic с авто, выходившими на старт ралли-рейда до 2000 года, пройдут с 2 по 14 января 2022 года.