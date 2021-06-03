Локоть рассказал о перспективах достройки Дзержинской линии метро

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Новосибирские власти рассчитывают на федеральную поддержку достройки Дзержинской линии метрополитена, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.
«Проводятся работы по получению госэкспертизы на Дзержинскую линию. Там есть определенная этапность», – рассказал мэр. Он добавил, что федеральные власти высказываются на эту тему оптимистично.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирские власти ищут деньги на новую станцию
«Мы надеемся на эту поддержку. В каком виде она будет – кредита или каком-то другом – практика покажет», – высказался Локоть.
Он отметил, что любит метрополитен, считает его выгодным и комфортным и старается пользоваться им сам, если возникает такая необходимость.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
ifhbrjdРождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...