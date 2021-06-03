Локоть рассказал о перспективах достройки Дзержинской линии метро

Новосибирские власти рассчитывают на федеральную поддержку достройки Дзержинской линии метрополитена, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.

«Проводятся работы по получению госэкспертизы на Дзержинскую линию. Там есть определенная этапность», – рассказал мэр. Он добавил, что федеральные власти высказываются на эту тему оптимистично.

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«Мы надеемся на эту поддержку. В каком виде она будет – кредита или каком-то другом – практика покажет», – высказался Локоть.

Он отметил, что любит метрополитен, считает его выгодным и комфортным и старается пользоваться им сам, если возникает такая необходимость.