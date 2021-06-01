Вместо тюрьмы: что такое принудительные работы

Принудительные работы считаются наказанием, не связанным с лишением свободы, но зачастую осужденным от этого не проще. Как действует альтернатива колонии и сколько зарабатывают при таком «трудоустройстве»?

С 2017 года в РФ начал действовать новый вид уголовного наказания – принудительные работы. Они назначаются как альтернатива лишению свободы на срок двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Недавно глава ФСИН Александр Калашников заявил, что такие осужденные могут занять места, где трудились мигранты, которых из-за пандемии коронавируса стало существенно меньше.

Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. И они смогут получать достойную зарплату.

Режимное общежитие

В Новосибирской области три участка, функционирующие как исполнительные центры (УФИЦ). Они рассчитаны на 250 человек, но содержится в них более 300.

В России суд назначает три вида работ по тяжести наказания соответственно: принудительные, исправительные и обязательные. За принудительные и исправительные платят зарплату, но удерживают из нее установленные приговором 5-20%, обязательные работы не оплачиваются. Осужденные к исправительным работам живут дома, к принудительным – в общежитии.

УФИЦ не огражден высоким забором с колючей проволокой, на входе нет тщательного досмотра. По сути, это общежитие, только «в системе», с более строгими правилами.

Есть правила внутреннего распорядка, где четко описано, что осужденному разрешено, что запрещено.

«В колониях, допустим, им нельзя пользоваться сотовыми телефонами, здесь это разрешено. У них здесь небольшой перечень запрещенных предметов, я бы сказала, минимальный. Это, в основном, алкоголь, наркотики, порнографические материалы», – рассказывает врио начальника УФИЦ Елена Синиковская.

Большая часть жителей центра работает вне учреждения, на других объектах. Вход и выход – по отпечатку пальца, в каждом помещении установлены камеры.

Обстановка в комнатах мало отличается от колонии, но стены разукрашены в веселые цвета, а на кухне даже нарисованы милые животные. Готовят осужденные сами.

«Семейничают у нас и мальчики, и девочки. Складываются (на еду), им удобно это», – поясняет собеседница. Осужденных она называет исключительно мальчиками и девочками.

В комнатах порядок, на каждой кровати, как в колонии – табличка с личными данными, статьей, сроком осужденного. Личные отношения в участке не запрещены, но за пределами спальни. А так можно вместе есть, смотреть телевизор, сидеть в беседке.

Несмотря на более свободную обстановку, в учреждении есть режим: подъем в шесть часов, зарядка, отбой в 22 часа. Сотрудники сравнивают общежитие с пионерским лагерем.

Лайт-версия ШИЗО

«За хорошее поведение администрация может предоставить осужденному право выхода за пределы УФИЦ, сам он не имеет права выйти», – говорит начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Денис Репной.

В общежитии также есть комната, куда отправляют провинившихся на срок до 15 суток – между собой ее зовут «ШИЗО-light», а еще «Безопасное место» – так и значится на табличке.

«Туда водворяются на 24 часа максимум. В случае если высказывают намерения, например, о самовольном оставлении места работы. Например, ходят и говорят среди осужденных: я сбегу. Для того, чтобы подумал, передумал. Или если какой-то конфликт между осужденными, жизни что-то угрожает. Два таких основания», – поясняет Репной.

Днем в УФИЦ немноголюдно – основная часть осужденных работает вне центра, есть лишь несколько человек, которые трудятся там же, где живут.

По данным регионального ГУФСИН, в 2020 году к принудительным работам было осуждено 535 человек. Сейчас в исправительных учреждениях Новосибирской области более 2 тысяч осужденных, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы может быть заменена на принудительные работы.

«Для меня это было послабление, я пришел сюда из колонии-поселения. Работаю при УФИЦ – все, что строится, делается, белится, красится – это моя ответственность», – рассказывает один из местных Вячеслав Зверев.

Он не хочет говорить, за что попал в колонию. Раньше Зверев был военным. Срок он отбывает уже четыре года, осталось два. За хорошее поведение осужденному можно проводить выходные с семьей, в Новосибирске у него жена и двое детей, которым четыре года и три месяца.

Тем, кто отбыл треть наказания в УФИЦ без нарушений, могут дать возможность жить с семьей и приходить непосредственно на принудительные работы.

По словам Елены Синиковской, чаще всего на принудительные работы попадают именно из колоний. И большая часть, как и в колониях, находится здесь за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Где и сколько платят

«Есть такое выражение: срокам свойственно заканчиваться, а людям встречаться... Надо просто людей подтолкнуть к тому, чтобы они правильно себя вели и как можно раньше вышли на свободу», – говорит глава ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето.

Он добавляет, что «конечно, хочется, чтобы они участвовали не только в работе на заводах, но и в уборке территории нашего города».

В том, что касается вида труда, осужденные обязаны работать там, куда их направила администрация, и не имеют права отказаться от предложенной работы.

К уборке территорий сейчас осужденные в Новосибирске привлекаются, но их немного. Например, на одно из МУП Дзержинского района работают всего двое – сегодня они наводят порядок в сквере на улице Кошурникова. По словам работодателей, претензий к дворникам нет.

Большая часть выполняет тяжелую работу на производствах. «Занимаю должность стропальщика, занимаюсь разгрузкой, погрузкой бетонных конструкций определенных модификаций», – рассказывает осужденный за кражу Владимир Жуйков. После освобождения он планирует остаться на заводе, если позволит руководство.

Но и на заводах для всех мест не хватает. В планах ведомства на этот год — открыть еще два участка. Пока навстречу идут, например, строительные компании – часть осужденных работает на заводе ЖБИ.

По данным ГУФСИН, зарплата осужденного к принудительным работам сейчас составляет в среднем 20-24 тысячи рублей до вычета налогов, а также уплаты по искам, возможным алиментам и другим обязательным платежам.