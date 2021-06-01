НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Водитель-лихач в Приангарье убегал от полицейских по задворкам и полям

Источник:
Sibnet.ru
239 1

Сотрудники Госавтоинспекции в Заларинском районе Иркутской области устроили погоню за нарушителем на «Жигулях», который пытался убежать по полям и проселочным дорогам. Полицейским удалось задержать нарушителя, а суд отправил его под административный арест, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В мае во время ночного дежурства назад в Заларинском районе сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «ВАЗ», промчавшийся мимо на большой скорости. Требование об остановке водитель «Жигулей» проигнорировал, и только увеличив скорость. Экипаж ДПС начал преследование автомобиля, пытавшегося уйти от инспекторов по проселочным дорогам и полю.

Полицейские довольно быстро догнали лихача. За рулем находился 25-летний житель села Тангуты. А в салоне автомобиля сидел шестилетний ребенок без детского кресла. Прав на управление авто у мужчины не было, кроме того сотрудники Госавтоинспекции заподозрил, что мужчина пьян. Но водитель отказался от медосвидетельствования.

Полицейские составили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения). Мировой суд отправил его под административный арест на 10 суток.

Еще по теме
Трое пострадали при пожаре в букмекерской конторе в Томске
Подростка насмерть завалило бревнами на лесопереработке в Красноярске
Мэр Красноярска предупредил о приходе большой воды
Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом
смотреть все
Иркутск #Происшествия #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы назвали самые неудобные вопросы на собеседованиях
Омская тиктокерша ответит за видео в полицейской форме
Культовый предмет возрастом более 19 тысяч лет нашли в Сибири
Водитель-лихач в Приангарье убегал от полицейских по задворкам и полям
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Роскачество назвало идеальный телевизор для геймера
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 Jun 12:15
(МСК)
Швейцария
Великобритания
1 Jun 12:15
(МСК)
Канада
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия 3
Швеция 2
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия 3
Казахстан 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 90 баллов
  • Tavgaj — 86 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 85 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...
Sibnet.Ru