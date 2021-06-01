Водитель-лихач в Приангарье убегал от полицейских по задворкам и полям

Сотрудники Госавтоинспекции в Заларинском районе Иркутской области устроили погоню за нарушителем на «Жигулях», который пытался убежать по полям и проселочным дорогам. Полицейским удалось задержать нарушителя, а суд отправил его под административный арест, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В мае во время ночного дежурства назад в Заларинском районе сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «ВАЗ», промчавшийся мимо на большой скорости. Требование об остановке водитель «Жигулей» проигнорировал, и только увеличив скорость. Экипаж ДПС начал преследование автомобиля, пытавшегося уйти от инспекторов по проселочным дорогам и полю.

Полицейские довольно быстро догнали лихача. За рулем находился 25-летний житель села Тангуты. А в салоне автомобиля сидел шестилетний ребенок без детского кресла. Прав на управление авто у мужчины не было, кроме того сотрудники Госавтоинспекции заподозрил, что мужчина пьян. Но водитель отказался от медосвидетельствования.

Полицейские составили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения). Мировой суд отправил его под административный арест на 10 суток.