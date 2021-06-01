Чиновники в Улан-Удэ признали 12 домов аварийными втайне от жильцов

Собственники квартир в 12 домах Октябрьского района Улан-Удэ написали заявление в прокуратуру с жалобой, что экспертиза признала их дома аварийными, но большинство жильцов об этом не знали. Люди настаивают — их дома в хорошем состоянии, но согласно документам, они подлежат сносу, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В марте 12 многоквартирных домов по улице Тобольская распоряжением городской администрации признали аварийными и исключили из программы капремонта. Но собственники квартир не знали о проводимой работе. Оказалось, что в курсе экспертизы были только наниматели муниципальных квартир.

Владельцы квартир не согласны с «аварийностью» своих домов. Ряд зданий находится в хорошем состоянии. Вопросы у них вызывала и спешка, с которой провели обследования — все здания признаны аварийными в течение месяца.

«Заключение экспертизы вызывает недоверие. На всех страницах по-разному указан год постройки дома. Физический износ нашего дома на разных страницах тоже разный. Где-то в экспертизу вложены фото конструкций других домов с явными признаками аварийности», — рассказала жительница дома №19 на улице Тобольской.

По данным общественников, в доме № 19 экспертиза выявила перекосившиеся стены, протекшие потолки, а также ветхие коммунальные сети. В документах сказано, что «коммуникационные системы находятся в неудовлетворительном состоянии и за 57 лет существования дома сведений о капитальном и текущем ремонте нет».

Но, обратили внимание в ОНФ, в 2018 году в доме депутаты округа на свои средства провели канализацию и водоснабжение, а жители установили новые двери и окна, фонд капремонта отремонтировал систему электроснабжения. На все ушло несколько миллионов рублей. Откуда взялись другие данные в заключении экспертов, жители не знают.

Чиновники рекомендовали жителям разбираться с ситуацией в суде. Общественники, в свою очередь, обратились в прокуратуру с просьбой проверить качество проведенной экспертизы и соответствие ее выводов реальному состоянию домов.